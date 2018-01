WKUR**ENIE +

J

oanna Jaśkowiak (żona prezydenta Poznania), która w czasie manify w obronie praw kobiet powiedziała na poznańskim Placu Wolności (może sugerując się nazwą miejsca?) – „Jestem wkur***na” – została właśnie z tego powodu wezwana na policję. Prawo pozwala ukarać ją za wkur***nie 1500 złotowym mandatem. To genialny pomysł.I tu kryje się geniusz, którego nikt z nas nie przewidział. Tajny program – Wkur***nie +. Gdy zastanawialiśmy się, z czego PiS sfinansuje potok swoich obietnic – nie wpadliśmy na to, że sięgną do najgłębszego polskiego strumienia – wkur***nia. To złoża większe od węgla, nie mówiąc już o jakiś łupkach.Jeśli wszyscy Polacy zaczną płacić mandaty za wkur***nie – strumień pieniędzy przeniesie naszą Ojczyznę na poziom, o którym nie śniliśmy. Krzemowe Doliny i finlandzkie innowacje staną w kącie świata zawstydzone unikatowością myśli Polaków.Natychmiast powinna powstać specjalna rada przy Premierze, która w prezentacji w Power Poincie określiłaby, w co zainwestujemy fundusze z wkur***nia. Oczywistym jest także, że pieniądze z Brukseli do niczego nie będą już potrzebne (stąd obecna polityka kompulsywnego tupania w Brukseli – mogą sobie na to pozwolić). Środki z naszego wkur***nia kilkukrotnie, co najmniej, przewyższą unijne dopłaty.Jednym z pomysłów na zagospodarowanie owych setek miliardów może być stworzenie funduszu na wzór Norwegii – Fundusz Narodowego Wkur***nia. Fundusz także działałby za granicą i mógłby finansować programy na rzecz trójpodziału władzy w Niemczech, czy niezależnego sądownictwa we Francji.Główny cel, na miarę naszych czasów, byłby jednak większy. Środki z wkur***nia byłyby tak ogromne, że powstałby wreszcie Polski Program Kosmiczny. W kosmos w pierwszej kolejności wysłana zostałaby opozycja, drugi lot zarezerwowany byłby dla sędziów a trzeci dla dziennikarzy.Nie martwcie się jednak. Jeśli znajdziemy w czasoprzestrzeni jakaś miłą planetę – stworzymy na niej autentyczne, demokratyczne państwo prawa. Takie, w którym każdy spokojnie, gdy zechce, bez konsekwencji, będzie mógł się wkur**ć.